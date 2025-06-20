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Denizli’de Esra’nın Feci Ölümü

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OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Kayaköy Mahallesi’nde yer alan bir apartmanın 5. katında yaşayan Esra Ekinci, evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevrede bulunan kişilerin ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMU VE MÜDAHALE

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının sosyal medyada emlak ve psikoloji konularında videolar paylaştığı dikkat çekti.

CENAZE TÖRENİ VE SORUŞTURMA

Ekinci’nin cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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