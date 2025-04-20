Denizli’de Kayıp Pilot B.K. Bulundu

YANGIN SEZONU HAZIRLIĞI ÇERÇEVESİNDE GÖREVLENDİRİLDİ

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde helikopter pilotu olan 44 yaşındaki B.K, yangın sezonu için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanarak göreve başladı. 11 Nisan’da Denizli’ye gelen B.K, 15 Nisan Salı günü Isparta’ya dönebilmek için izin talep etti. O tarihten itibaren B.K’ya hiç kimse ulaşamadı.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

B.K’nın eski eşi A.B, 19 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında Isparta’daki bir polis karakoluna müracaat etti. A.B, B.K’nın Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı yangın pilotu olarak Denizli’de çalıştığını, en son Salı günü telefonla görüşüp Isparta’ya döneceğini söylediğini belirtti. Ancak sonrasında B.K’ya bir daha ulaşamadığını, telefonda ilk başta çalan bir ton olduğunu ancak daha sonra kapandığı için hayatından endişe ettiğini dile getirerek kayıp başvurusunda bulundu.

DENİZLİ’DE GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Isparta İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp helikopter pilotu B.K’nın en son Denizli’de hareketliliği olduğunu tespit etti. Bu bilgiler doğrultusunda Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne gerekli bildirimde bulunuldu ve B.K’nın bulunması için Denizli’de geniş kapsamlı bir araştırma başlatıldı.

CESET BULUNDU

Dün gece, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi’nde yaya olarak geçen bir vatandaş, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yakınlarında park halindeki bir otomobilden gelen kötü kokuyu fark ederek çağrı merkezine ihbarda bulundu. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açtığında, başında poşet geçirilen bir erkek cesedi ile karşılaştı.

OTOPSİ VE ÖLÜM NEDENİ

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda cesedin, 4 gündür kayıp olan helikopter pilotu B.K’ya ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morgu’na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netleşecek. Pilotun ölü olarak bulunduğu araç ise çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.