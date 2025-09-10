Denizli’de Kayıp Yiğit Barajda Bulundu

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ GELİŞMELER

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen şüpheli bir ölüm olayı dikkat çekiyor. Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül tarihinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kayıp başvurusunun ardından güvenlik güçleri, Yiğit’i bulmak için arama faaliyetlerine hemen başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda Yiğit’in son olarak Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görüldüğü tespit edildi. İtfaiye ve poliçenin su altı arama kurtarma ekipleri, baraj gölünde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, bugün baraj gölünde Hasan Yiğit’in cansız bedenine ulaştı. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

ÖLÜMÜN NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI

Yiğit’in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.