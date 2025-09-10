Gündem

Denizli’de Kayıp Yiğit Barajda Bulundu

denizli-de-kayip-yigit-barajda-bulundu

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ GELİŞMELER

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen şüpheli bir ölüm olayı dikkat çekiyor. Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül tarihinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kayıp başvurusunun ardından güvenlik güçleri, Yiğit’i bulmak için arama faaliyetlerine hemen başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda Yiğit’in son olarak Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görüldüğü tespit edildi. İtfaiye ve poliçenin su altı arama kurtarma ekipleri, baraj gölünde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, bugün baraj gölünde Hasan Yiğit’in cansız bedenine ulaştı. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

ÖLÜMÜN NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI

Yiğit’in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kediyi Tekmeleyen A.S.S. Gözaltı

Alanya'da bir genç, kediyi tekmelediği için jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, hayvanseverler arasında tepkiyle karşılandı.
Gündem

N.y. Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası, ÜFE verilerinin ardından dalgalı bir seyir izleyerek kapandı. Oracle hisseleri ise yüzde 36 değer kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.