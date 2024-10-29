Denizli’de Yangın Kontrol Altına Alınıyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yer alan Karcı Dağı’nda altı gün evvel başlayan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahelesi devam ediyor. Yangının Tavas ilçesine doğru yayılmasını engellemek için devletin tüm imkanları ve gönüllülerin desteğiyle çalışmalar sürüyor.

ÇALIŞMALAR YÜKSEK TEMPOYLA SÜRÜYOR

Yangın bölgesindeki ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcıyor. Hem profesyonel itfaiye ekipleri, hem de gönüllülerin katılımıyla, alevlerin yayılmasını önlemek için tüm olanaklar seferber ediliyor. Yangının etkilediği alanların hızlı bir şekilde iyileştirilmesi amaçlanıyor.