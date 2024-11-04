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Spor

Denizlispor Amatör Küme Kriziyle Yüz Yüze

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DENİZLİSPOR’UN AMATÖR KÜME KABUSU

Süper Lig’den 2021 yılında düştükten sonra, 2023’te 1. Lig’e yükselen, bir önceki sezonda ise 2. Lig’e veda eden Denizlispor, tarihinde ilk kez 3. Lig’de mücadele etmeye başladı. Kulübün borçları sebebiyle yaşanan transfer yasağı, takımı zorlu bir duruma soktu ve 3 yıldır transfer yapamayan yeşil-siyahlılar, bu sezona yalnızca genç oyuncularla başladı.

Ligin açılış haftasından bu yana 8 maçtır galibiyet alamayan Denizlispor, bu durumu giderek daha da kötü hale getiriyor. Takım, dün evinde Zonguldak Kömürspor’a 4-0’lık bir skorla yenilmesi sonucunda, kendisini düşme hattında buldu. Bu sonuç, kulüp için yeni bir çalkantının başlangıcını işaret ediyor.

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