Deprem Bildirimleri Korkuya Neden Oluyor!

DEPREM ARTÇILARI SÜRÜYOR

Marmara Denizi’nde 23 Nisan tarihinde Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. İstanbul Büyükçekmece’de saat 02.33’te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 8,36 kilometre derinlikte gerçekleşen bu sarsıntı, İstanbul’un bazı semtlerinde hafif bir şekilde hissedildi. Uzmanlar, Silivri depreminin artçılarının bir süre daha devam edeceği yönünde açıklama yapmıştı.

YANILTICI BİLDİRİMLER KORKUYA NEDEN OLDU

Nisan ayında Silivri’de meydana gelen depremin ardından cep telefonlarındaki deprem bildirim uygulamalarının kullanımı arttı. Bu uygulamalar, belirli büyüklükteki depremler sonrasında kullanıcılara bildirim gönderiyor. Ancak, Büyükçekmece’de yaşanan 3,5 büyüklüğündeki depremin bazı mobil uygulamalar tarafından “İstanbul’da 4,7 büyüklüğünde deprem” şeklinde bildirildiği ortaya çıktı. Bu yanıltıcı bildirim sesiyle uyanan İstanbul sakinleri, sabaha karşı deprem korkusu yaşadı.

AFAD’DAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu tür uygulamalarla ilgili açıklama yaptı. AFAD, bazı uygulamaların vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtığını belirtti. “Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndadır” ifadelerini kullandı. Yurt genelinde 1.200’ün üzerinde deprem gözlem istasyonunun yer hareketlerini 7 gün 24 saat takip ettiği belirtilen AFAD açıklamasında ayrıca, “Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi. Ayrıca, “Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz” uyarısında bulunuldu.