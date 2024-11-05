Deprem Bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir Durumu Dün Gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de Deprem Var mı? Dün Gece Nerede, Kaç Büyüklüğünde Deprem? Kandilli ve AFAD’dan Deprem Verileri Kuşadası Körfezi’nde Var Olan Depremler Ege Denizi’nde Meydana Gelen Sarsıntılar

NEDEN DEPREM PANİĞİ YAŞANIYOR?

Zaman zaman ülke genelinde meydana gelen depremler, paniğe neden olabiliyor. Bu nedenle “Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu?” sorusu sıkça gündeme geliyor. 5 Kasım’da, bu illerde hangi büyüklükte ve nerelerde depremler yaşandığı merak ediliyor. Hissedilen sarsıntılar ve yaşanan endişeler, bu konuda internette yapılan araştırmaları arttırıyor. Kandilli Rasathanesi, deprem verileri ile sarsıntının büyüklüğü, yeri ve diğer detayları açıklıyor.

DÜN DGE DEPREM Mİ OLDU?

Dün gece İstanbul, Ankara ya da İzmir’de herhangi bir deprem kaydedilmedi. Ancak farklı bölgelerde ve denizlerde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Özellikle Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi ve İzmir Körfezi çevresinde, Akdeniz ve Kahramanmaraş bölgelerinde hafif şiddetli depremler yaşandı. İstanbul ve Ankara’ya yakın bir sarsıntı ise bildirilmedi.

DÜN GECE NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Dün gece gerçekleşen depremlerle ilgili veriler şu şekilde:

– Saat: 06:11:26 – Yer: Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) – Büyüklük: 2.1

– Saat: 05:58:07 – Yer: Akdeniz – Büyüklük: 2.1

– Saat: 05:10:14 – Yer: Yeniköy-Ekinözü (Kahramanmaraş) – Büyüklük: 3.6

– Saat: 04:53:27 – Yer: Akdeniz – Büyüklük: 2.0

– Saat: 04:35:19 – Yer: Başlar-İbradı (Antalya) – Büyüklük: 3.1

– Saat: 03:37:14 – Yer: Yunanistan – Büyüklük: 4.0

– Saat: 03:28:40 – Yer: Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) – Büyüklük: 2.2

– Saat: 02:15:29 – Yer: Kıbrıs Rum Kesimi – Büyüklük: 2.7

– Saat: 01:31:16 – Yer: Mahyalar-Kozan (Adana) – Büyüklük: 2.0

– Saat: 01:05:37 – Yer: Yunanistan – Büyüklük: 2.0

– Saat: 01:02:44 – Yer: Akdeniz – Büyüklük: 3.1