More
Ekonomi

Deprem Bölgelerinde 11 İlde Konut İnşası

deprem-bolgelerinde-11-ilde-konut-insasi

BAKAN KURUM’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bolu’da bir konuşma gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılacak konut projelerine dair umut verici bilgiler paylaştı. Bakan Kurum, “İnşallah 2025 yılı sonuna geldiğimizde, deprem bölgemizde 11 ilimizde tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yeri inşa edilmiş olacak” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGELERİNDE YENİ PROJELER

Bakan Kurum’un açıklamaları, deprem sonrası konut ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Toplumun güvenli ve dayanıklı yapılara kavuşması konusunda atılan bu adımlar, afetlerin ardından yaşanan sıkıntıları asgariye indirmeyi hedefliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ebru Güneş’e 69 Milyon TL İddiası Yalanlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Güneş'e ödenen ücretin 69 milyon lira değil, KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira olduğunu açıkladı.
Gündem

Sakarya’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adapazarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.