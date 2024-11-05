Deprem Bölgelerinde 11 İlde Konut İnşası

BAKAN KURUM’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bolu’da bir konuşma gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılacak konut projelerine dair umut verici bilgiler paylaştı. Bakan Kurum, “İnşallah 2025 yılı sonuna geldiğimizde, deprem bölgemizde 11 ilimizde tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yeri inşa edilmiş olacak” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGELERİNDE YENİ PROJELER

Bakan Kurum’un açıklamaları, deprem sonrası konut ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Toplumun güvenli ve dayanıklı yapılara kavuşması konusunda atılan bu adımlar, afetlerin ardından yaşanan sıkıntıları asgariye indirmeyi hedefliyor.