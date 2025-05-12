Depreme Karşı Çelik Yapı Dönemi Başlıyor

DEPREME HAZIRLIK İÇİN SANAYİ BÖLGELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ

Ankara’da bulunan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, sanayi bölgelerinin depreme hazırlıklı olmasının gerekliliğine dikkat çekti. Aydın, “Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor, biz sanayi yapılarında çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” doğrultusunda, depremler nedeniyle risk taşıyan bölgelerde altyapı yatırımlarının artırılması öncelik kazanacak.

GÜVENLİ SANAYİ ALANLARI OLUŞTURULACAK

Bu çerçevede, depremin yüksek risk taşıdığı alanlarda bulunan sanayi tesisleri, güvenli bölgelere taşınacak. Yeni kurulacak sanayi bölgeleri, afetlere dayanıklı altyapı standartlarına uygun şekilde tasarlanacak. Mevcut sanayi alanlarında ise yapısal dayanıklılığı artırmaya yönelik güçlendirme çalışmaları hayata geçirilecek.

ÇELİK MALZEMENİN AVANTAJLARI

OSTİM OSB Başkanı Aydın, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu belirterek sanayinin bu afete karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Aydın, “Bu kapsamda sanayi bölgelerinin mevcut yapılarının gözden geçirilmesi önem taşıyor. Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor” dedi. Çeliğin maliyetinin yüksek olduğu algısını ele alarak, bu malzemenin “daha ekonomik, sağlam ve sürdürülebilir” olduğunu ifade etti. Aydın, “Çelik, beton gibi kaldırıp atabileceğiniz bir şey değil” şeklinde konuşarak çeliğin dayanıklılığını vurguladı.