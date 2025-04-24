Depremin Sesi Kaydedildi!

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, büyük endişeye yol açtı ve vatandaşlar sokağa döküldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde saat 15.12’de 4.9 büyüklüğünde bir depremin daha gerçekleştiğini belirtti. Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, Silivri açıklarındaki depreme dair sismik verileri inceledi.

DEPREMİN SESİ ANALİZ EDİLDİ

Uzmanlar, depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyonun Doğu-Batı bileşeninden elde ettikleri sismik sinyali işitilebilir bir forma dönüştürdü. Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, konu ile ilgili olarak “6.2 Mw büyüklüğündeki depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyona ait Doğu-Batı bileşenli deprem sinyali analizi ve işitilebilir ses formu. Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir” şeklinde ifadelerde bulundu.

DEPREM SES PHENOMENİ

Uzmanlar, “Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni sismolojide kantitatif bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür” diyerek deprem sesinin sismolojideki yerini açıklığa kavuşturdu.