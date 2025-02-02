Depremzede Kadının Yürümek İçin Mücadelesi

DEPREMİ ASLA UNUTMUYOR

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023’teki depremlerde eşi ve üç çocuğunu kaybeden Özlem Kara (40), 48 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Hayatını, kendisiyle birlikte molozların altından çıkarılan muhabbet kuşu ve kedisi ile sürdürüyor. Bacağına düşen kolon sonucu felç kalan ve toplamda 7 ameliyat geçiren Kara, kızı İpeknur’un “Anne kendi ayaklarının üzerinde durmalısın” önerisi üzerine yeniden yürümeye çalıştığını belirtiyor. Ailesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yıkılan 4 katlı Lalezar Apartmanı’ndaydı.

YENİDEN YÜRÜME ÇABASI

Özlem Kara, deprem anını unutamadığını ifade ediyor. Enkazdan kurtulan Kedisi ve muhabbet kuşuyla teselli bulduğunu belirten Kara, “6 Şubat’ta deprem anında uyandık. Çocuklarımın ‘Anne deprem oluyor’ çığlıkları hala kulaklarımda. Aniden bina yıkıldı ve gözümü açtığımda bacaklarım kolonların altında kalmıştı. 48 saat sonra enkazdan kurtarıldım” diye konuştu. 6 ay boyunca yatalak kalan Kara, fizik tedavi ile yavaş yavaş adım atmaya başlamış. Kızı İpeknur’un tavsiyesi üzerine yeniden yürümek için çaba gösteriyor. Ailesini unutmanın mümkün olmadığını söyleyen Kara, “Her an aklımdalar” dedi.

TESELLİ BULDUĞU HAYVANLAR

Kara, “Enkazdan benimle birlikte kurtulan kedim ve muhabbet kuşum var. Artık onlarla birlikte yaşıyorum ve onlarla teselli buluyorum” ifadelerini kullandı. Hayatı, bu zor zamanlar içerisinde kendine yeni bir düzen kurma çabasıyla devam ediyor. Özlem Kara’nın yaşadığı olaylar, deprem sonrası güçlü bir direniş ve yeniden hayata tutunma örneği olarak dikkat çekiyor.