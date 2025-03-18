Spor

Derbi Hakemi İçin Kritik Tarih Açıklandı

derbi-hakemi-icin-kritik-tarih-aciklandi

DERBİYE HAKEM SEÇİMİ BELİRSİZLİĞİ

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek Beşiktaş – Galatasaray derbisi için hakem ataması henüz kesinleşmiş değil. Beşiktaş, bu önemli maçta yabancı bir hakemin görev almasını talep etti.

YABANCI HAKEM KONUSU MİLLİ ARADAN SONRA DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, Ekol TV’ye vermiş olduğu demeçte yabancı hakem meselesine ilişkin kararın milli aranın ardından alınacağını duyurdu. Kavak, “Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız.” şeklinde ifade etti.

ÖNEMLİ

Sürmanşet

BYD’den 5 Dakikada Şarj Devrimi

Çinli otomotiv devi BYD, 1.000 kW hızlı şarj teknolojisi ile elektrikli araçlarının 5 dakikada 400 km menzil almasını sağlıyor. Bu gelişme Tesla'yı geride bırakabilir.
Gündem

Adalet Bakanı Tunç’tan Öcalan Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, basın toplantısında terör örgütü lideri Öcalan hakkında umut hakkının mevzuatlarında yer almadığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.