Derbi Hakemi İçin Kritik Tarih Açıklandı

DERBİYE HAKEM SEÇİMİ BELİRSİZLİĞİ

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek Beşiktaş – Galatasaray derbisi için hakem ataması henüz kesinleşmiş değil. Beşiktaş, bu önemli maçta yabancı bir hakemin görev almasını talep etti.

YABANCI HAKEM KONUSU MİLLİ ARADAN SONRA DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, Ekol TV’ye vermiş olduğu demeçte yabancı hakem meselesine ilişkin kararın milli aranın ardından alınacağını duyurdu. Kavak, “Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız.” şeklinde ifade etti.