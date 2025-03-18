Spor

Derbi Hakemi Kararı İçin Tarih Verildi

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BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN HAKEM AÇIKLAMASI

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek olan Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi kimin yöneteceği henüz belli değil. Beşiktaş, bu önemli maçı yabancı hakem yönetiminde gerçekleştirmek istediğini duyurdu.

YABANCI HAKEM KARARI SONRASI BELİRLENECEK

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, Ekol TV aracılığıyla yaptığı açıklamada, yabancı hakem konusunun milli aranın ardından alınacak kararlarla değerlendirileceğini söyledi. Kavak, “Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız.” şeklinde bilgi verdi.

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