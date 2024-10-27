Derbide Takımların Muhtemel İlk 11’leri Belirlendi

BÜYÜK DERBİ İÇİN HEYECAN DORUKTA

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbiye dair heyecan doruk noktasına ulaştı. Taraftarlar, iki ezeli rakibin sahaya süreceği muhtemel ilk 11’leri sabırsızlıkla bekliyor. Her iki takım, zafer için tüm taktiklerini sahaya yansıtacak ve maç atmosferi oldukça hareketli olacak. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbidin muhtemel ilk 11’leri açıklandı mı?

DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig’in 10. haftasındaki büyük derbi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 28 Ekim Pazartesi günü, Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu anlamlı karşılaşma, iki büyük kulüp arasındaki rekabeti tekrar sahneye koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadele için adeta nefesini tutmuş durumda.

MAÇ NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Derbi, Galatasaray’ın ev sahipliği yaptığı RAMS Park stadyumunda oynanacak. Bu stadyumda, yüksek bir atmosferin yaşanması bekleniyor ve her iki takım da kazanmak için sonuna kadar mücadele verecek. Sahadaki performansın yanı sıra, tribünlerde yaşanacak coşku da rekabetin heyecanını artıracak.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ

Karşılaşmanın başlangıç saati 20.00 olarak açıklandı. Bu yoğun ilgi gören mücadele, maç saatinde milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak. Her iki takımın taraftarları, maçın ilk düdüğünden itibaren heyecanla sonucu bekleyecek.

HAKEMİN BELİRLENMESİ

Maçın hakemi Arda Kardeşler olacak. Ona yardımcı hakemler olarak Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay eşlik edecek. Bu önemli derbide hakem triosu, sahada adil bir mücadele sağlamak açısından kritik bir rol üstlenecek.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL İLK 11’İ

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BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL İLK 11’İ

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