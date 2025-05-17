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Dere Yatağında Bıçaklanmış Kişi Bulundu

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OLAY YERİNDE GÖRÜLEN KORUMA EKİPLERİ

Mürsel Uluç Mahallesi’nde bulunan dere yatağında bir olay yaşandı. Kavga sesi duyanlar, durumu yetkililere bildirince sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ekipler, olay yerine ulaştıklarında bir kişinin dere yatağında hareketsiz halde yattığını gördü.

CİNAYETİN BELİRLENMESİ VE KURBANIN DURUMU

Yapılan kontroller sonucu kişinin isminin Haydar Çakmak olduğu tespit edildi. Çakmak’ın bıçağına mağdur olduğu ve hayati tehlikesinin sona erdiği belirlendi. Olayın sonrasında Çakmak’ın cesedi detaylı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Haydar Çakmak’ın bu dere yatağını işe gidip gelmek için kullandığı öğrenildi.

AİLENİN YASA BOĞULMASI VE SORUŞTURMA

Çakmak’ın ölüm haberini alan yakınları ise olay yerine intikal ettiğinde, gözyaşlarına boğuldu. Olayın ardındaki detaylar üzerinde yapılan soruşturma devam ediyor.

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