Destek Finans Halka Arz Sonuçları Duyuruldu

HALKA ARZ SÜRECİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Destek Finans Faktoring A.Ş., halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yapılan halka arzda, 29-30-31 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplandı. Şirketin halka arz kapsamında 83.333.333 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi ve halka arz büyüklüğü 3.914.999.984 TL olarak kaydedildi.

YATIRIMCI DAĞILIMI DETAYLARI

Halka arz sürecinde toplam 125.863 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Yurt içi bireysel yatırımcılar arasında 125.801 kişiye %12,48 oranında tahsis yapıldı. Yüksek talep gören yatırımcı grubuna ise 18 kişiye %49,29 tahsis edildi. Yurt içi kurumsal yatırımcılar arasından 38 yatırımcıya %25,00, yurt dışı kurumsal yatırımcılara da 6 yatırımcıya %13,23 oranında tahsis yapıldı. Halka arz süresince toplam 91.804.375 TL nominal talep sunuldu ve halka arz edilen tüm paylar başarıyla dağıtıldı.