Devlet Bahçeli’den İzmir Açıklaması: Esrar Perdesi Aralanacak

BAHÇELİ’DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’de iki polisin hayatını kaybettiği hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, saldırganın bağlantılarının tespit edileceğine inandığını belirtti ve “Bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.” dedi.

SALDIRIYLA İLGİLİ KAYGILAR

Bahçeli, “Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır.” ifadelerini kullandı. Saldırganın 16 yaşında bir birey olduğunu hatırlatarak, “Katilin polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye’miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir.” dedi.

İÇ BARİŞİN KORUNMASI GEREKEN BİR GÖREV

Bahçeli, iç barış ve huzuru bozmak için bekleyen mihrakların iştahlandırılmasına, kışkırtılmasına ve heveslendirilmesine dair uyarılarda bulundu. “Bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir.” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ HAKKINDA

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne bu sabah erken saatlerde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Kar maskeli saldırganın ateş açması sonucu iki polis şehit oldu. Saldırıda ikisi polis olmak üzere toplamda üç kişi yaralandı. Olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı. Ayrıca, saldırganın sosyal medya üzerinde radikal bir örgüte dair paylaşımlar yaptığı iddia edildi.