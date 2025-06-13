Devlet Bahçeli: İRAN’a Saldırı, İSRAİL’in Yüzünü Gösterdi

BAHÇELİ’NDEN İSRAİL’E TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara sert bir tepki gösterdi. Bahçeli, yaptığı açıklamada, İran’a yönelik bu saldırıların İsrail’in “kanlı yüzünü bir kez daha deşifre ettiğini” ifade etti. MHP lideri, “İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır” diyerek, bu durumun Türkiye için büyük bir tehdit teşkil ettiğine dikkat çekti. Bahçeli, Türkiye’nin etrafının ateşle çevrildiğini belirtti ve MHP’nin “İsrail’in kesinkes güç kullanılarak önünün kesilmesi düşüncesinde” olduğunu vurguladı.

BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, bölgesel ve küresel istikrarsızlık dalgasının “tehlike sınırlarını aşarak iyice sertleştiğini” belirtti. İnsanlığın merhamet ve medeniyet değerlerinin “vahim düzeyde tehdit altında” olduğunu söyleyen Bahçeli, barış ve huzur beklentilerinin sürekli olarak hayal kırıklığına uğradığını vurguladı. Açıklamasında “bu süreçte felaket senaryolarına her gün bir yenisi eklenmektedir” ifadesine yer verdi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI KINANDI

Bahçeli, “Uluslararası hukuk devre dışı, uluslararası kuruluşlar ahlaken ve fiilen tasfiye halindedir” diyerek, masum toplumların katliam tehdidi altında olduğunu ifade etti. Özellikle Türkiye’nin çevresinin ateşle çevrildiğini belirten MHP lideri, Şunları kaydetti: “İsrail’in terörizmi ve savaşı sürekli gündemde tutması, Türkiye ve dünya için küçük düşürücü bir durumdur.” Bahçeli, İsrail’in nükleer programı hedef alarak gerçekleştirdiği “Yükselen Aslan” isimli terör saldırısının, İsrail’in “vandal ve kanlı yüzünü” bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti.

GEREKEN ADIMLAR ATILMALI

Bahçeli, “Sözde İran’ın nükleer programını vurmak amacıyla yapılan saldırılar başka hesapların varlığına delalet ediyor” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, insanlık ve savaş suçları işleyen İsrail’in katliamları ve yıkımları ile ilgili, “Artık günü kurtarmaktan başka bir şeye yaramayan kınama mesajlarından çok daha fazlasının aktif ve çok boyutlu olarak yerine getirilmesi gerekiyor” dedi. Her türlü önleyici tedbirin alınmaması halinde “dünya her ihtimale açık hale gelecektir” uyarısını yaptı.

KÜRESEL MÜCADELE VURGU

Bahçeli, Türkiye’nin milli birlik ve dayanışma ruhunun düşmanlara korku, dostlara güven vereceğini belirterek, “İsrail’in durdurulması hem milli güvenlik hem de bölge barış ve istikrarı adına tarihi bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin, “İsrail’in güç kullanarak önünün kesilmesi gerektiğine” inandığını vurgulayan Bahçeli, diplomasi ve diyalog arayışlarının etkisini kaybettiği konusunda da uyarıda bulundu.