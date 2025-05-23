Devrilen Traktör Altında Çocuk Hayatını Kaybetti

BURDUR’DA TRAKTÖR DEVRİLDİ

Burdur’un Taşkapı köyünde, Kamil K. (23) yönetimindeki traktör devrilmesi sonucu bir kaza yaşandı. Olayın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlıca kaza yerine yönlendirildi. Kazada, sürücü Kamil K. ile birlikte Fatma K. (41), Yiğit K. (10), Şerife K. (47) ve Edanur Kubilay (11) yaralandı.

YARALILAR KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, kaza sonrası sıkışan yaralıları traktörün altından başarılı bir şekilde çıkardı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Edanur Kubilay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu kritik olan Yiğit K. ise Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.