Dicle Nehri’nde Kayıp Hemşirenin Cansız Bedeni Bulundu

ŞIRNAK’TA HEMŞİRE KAYBOLDU

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan hemşire Selen Naycı, uzun bir süredir ortalıklarda görünmüyor. Genç kıza ulaşamayan yakınları durumu merak edip araştırmaya başladı. Telefonlarına da bakmayan genç kadının akıbeti, polise ve sağlık ekiplerine bildirildi.

NEHİR KENARINDA KİŞİSEL EŞYALARI BULUNDU

Naycı’nın en son Dicle Nehri kenarında görünmesi üzerine, nehir çevresinde aramalar başlatıldı. Bu araştırmalarda, Naycı’ya ait kişisel eşyalar nehir kıyısında bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri, bu aşamadan sonra nehirde arama çalışmalarına yoğunlaştı.

CESET BULUNDU

Arama çalışmaları, beklenen sonucu veremeyince, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır AFAD ile Jandarma Sualtı Savunma (SAS) ekipleri de yardım için olay yerine geldi. Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında, saat 11.00 sıralarında Selen Naycı’nın Dicle Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kızın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma açıldı.