“Didem Soydan Takipçisine Sert Yanıt Verdi”

YORUMA VERİLEN CEVAP

Didem Soydan, son yaptığı sosyal medya paylaşımına gelen bir yorumu yanıtladı. Bir takipçisi, “Artık çocuk yap” diyerek yorumda bulundu ve Didem Soydan da bu yoruma karşılıksız kalmadı. Sosyal medyada aktif bir kişiliği olan ünlü manken, takipçilerinin yorumlarını dikkatle izliyor ve genellikle yanıt verme ihtiyacı hissediyor.

GÖRSEL POZLARLA GÜNDEMDE

Didem Soydan, Instagram’da dikkat çekici pozlarıyla sıkça gündemde oluyor. Siyah sütyeniyle koltuğa uzandığı fotoğrafı takipçilerinden yoğun bir ilgi gördü. Bu paylaşımın ardından Didem Soydan’ın gönderisine “Artık çocuk yap” şeklinde bir yorum geldi. Bu yoruma da kayıtsız kalmayan Soydan, “Hoşt” yanıtını verdi.

YOUTUBE’DA FENOMEN İSİMLERLE GÖRÜŞME

Sosyal medya fenomenleri Ali Biçim ve Mesut Can Tomay, YouTube’da yayınlanan S.O.B.A Podcast serisinin 21. bölümünde Didem Soydan’ı konuk etti. Yayın sırasında, Didem Soydan’ın ayakkabısından viski içen fenomen isimler dikkatleri üzerine çekti.

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Anne tarafından kökenleri Bulgaristan ve Yunanistan’a, baba tarafından ise Arnavutluk’a dayanıyor. 1 Nisan 2014 tarihinde İtalya’nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show etkinliğinde de podyumda yer aldı.