Didim Belediyesinde İşçi Maaşı Artışı

DIDİM BELEDİYESİ’NDEN ÖNEMLİ MAAŞ ARTIRIMI

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, göreve başladığı günden bu yana emek ve emekçi yanındaki duruşunu sürekli olarak sergiledi. Bu çerçevede, Didim Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaşlarını ciddi şekilde artırarak emekçilerin yüzünü güldürüyor. Başkan Gençay, en düşük işçi maaşını 38.023 TL’ye yükselterek önemli bir adım attı.

Didim Belediyesi ile Disk Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, işçi maaşlarında yapılan artışın yanı sıra birçok avantaj da sağlıyor. Sözleşme, 2 yıl boyunca geçerli olacak ve her altı ayda bir enflasyon ile Tüfe oranlarına göre maaş zammı uygulanacak. Bu durum, işçilerin ekonomik güvenliğini artıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İMZA TÖRENİ REALİZ EDİLDİ

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Kaan Topçuoğulları, Disk Genel İş Sendikası Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Faruk Saral, Disk Genel İş Sendikası TİS Müdürü Engin Sezgin ve Disk Genel İş Didim Belediyesi temsilcilerinin yer aldığı bir toplantıda, Didim Belediyesi’ndeki KHK ve işçilerini kapsayan sözleşmeyi imzaladı. Bu sözleşme, işçilerin çalışma koşullarını daha da iyileştiriyor.