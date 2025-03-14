Dijital Dönüşümde Öncü: Türk Telekom Başarısı

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE KÜRESEL FARK YARATIYOR

Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Türk Telekom, yerli ve milli teknolojilerle dünya genelinde önemli bir etki yaratmaya devam ediyor. Net Insight iş birliğiyle geliştirilen “Uydu Bağımsız Zaman Senkronizasyonu İletimi Çözümü”, uluslararası alanda bir operatör tarafından en kapsamlı şekilde entegre edilen ilk örnek olma özelliğini taşıyor. Bu çözüm sayesinde Türk Telekom, dünyanın en büyük uydu bağımsız senkronizasyon ağına sahip oluyor ve GSMA tarafından 5G için ideal bir TDD senkronizasyon modeli olarak tanımlanıyor. Türkiye genelinde yaygınlaşacak olan bu altyapı, 5G ve sonrasındaki teknolojilerin gelişimini yönlendirecek.

UYDUYA BAĞIMLI OLMADAN HASSAS SENKRONİZASYON

Türk Telekom’un Net Insight ile geliştirdiği bu yenilikçi sistem, GPS/GNSS uydularına bağımlı olmadan, şebeke üzerinden yüksek hassasiyetle zaman senkronizasyonu sağlıyor. 5G’nin gerektirdiği senkronizasyon gereksinimlerini karşılayan bu çözüm, aynı zamanda yatırım maliyetlerini azaltırken hizmet sürekliliğini artırıyor. GSMA, bu teknolojinin 5G ağlarının performansını optimize etmekte önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Dünyanın en büyük uydu bağımsız senkronizasyon şebekesini kuran ilk operatör olduk. Bu çözüm, küresel pazarda büyük potansiyel taşıyor,” şeklinde konuştu.

KÜRESEL MOBİL EKOSİSTEME ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Zafer Orhan, teknolojinin uluslararası boyutuna dikkat çekerek, “5G ve sonrası teknolojiler için kritik olan bu çözüm, maliyetleri düşürüyor ve servis sürekliliğini artırıyor. GSMA’in desteği, doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı. Dünyadaki operatörler ve standardizasyon kuruluşları için uydu bağımsız çözümler sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu, Türkiye’nin dijital geleceğine yön vermenin ötesinde, mobil haberleşme ekosisteminin küresel dönüşümüne öncülük edecek.” açıklamasında bulundu. Orhan, teknolojinin patent ve ürünleştirme sürecinin tamamlandığını ve küresel standardizasyon yönünde ilerlediğini belirtti.

GSMA’DAN TAM DESTEK

GSMA Spektrum Başkanı Luciana Camargos, “5G’nin başarısı, uygun maliyetli ve zamanında sağlanan spektrum gibi faktörlere bağlı. Türk Telekom ve Net Insight’in geliştirdiği TDD senkronizasyon çözümleri, mobil hizmetlerin bugünü ve geleceği için kritik,” ifadelerini kullandı. GSMA MENA Başkanı Jawad Abbassi ise, “MENA bölgesi 5G’de öncü. 2025’te yaygınlaşması beklenen 5G, bu çözümle daha da güçlenecek,” değerlendirmesinde bulundu. GSMA, Türk Telekom’un geliştirdiği bu teknolojiyi 5G ağlarında yaygın benimsenmesi için bir model olarak öneriyor.

TÜRK TELEKOM’UN HEDEFİ TÜRKİYE’Yİ KAPSAYAN ŞEBEKE

Türk Telekom, bu çözümle Türkiye’nin tamamını kapsayan bir şebeke altyapısı kurma hedefinde. Sistem, bölgesel, coğrafi ve uydu gibi yedeklilik seçenekleriyle donatılmış durumda. Bu merkezi şebeke, 5G baz istasyonlarına en yüksek hassasiyette senkronizasyon sunarak, telekomünikasyon, enerji ve finans gibi sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Ayrıca, bu teknoloji 2025’te standardizasyon sürecine girecek olan 6G için de hazır durumda.

DÜNYAYA TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYOR

Türk Telekom’un “Uydu Bağımsız Zaman Senkronizasyonu İletimi Çözümü”, GSMA desteğiyle global standardizasyona katkıda bulunuyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU-T) bünyesinde başlatılan bu teknoloji, Türkiye’yi yenilikçi çözümlerle küresel sahnede öne çıkarıyor. Net Insight ile oluşturulan bu şebeke, yalnızca Türkiye’nin değil, aynı zamanda küresel mobil ekosistemin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip.