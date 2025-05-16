Ekonomi

Dijital Euro Banknotları Geçersiz Kılacak

dijital-euro-banknotlari-gecersiz-kilacak

Cüzdanlarımızdaki nakit paralar, yerini Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) planladığı dijital euro ile değiştirmeye hazırlanıyor. Artık yalnızca dijital ortamda göreceğimiz, fiziksel bir karşılığı olmayan fakat tam anlamıyla resmi bir para birimi olan Dijital Euro, gündeme geliyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, dijital euronun hayata geçmesi için gerekli siyasi kararların 2026’nın başında tamamlanmayı hedeflediğini bildirdi.

MEVCUT YASAL SÜREÇLERİN ÖNEMİ

Cipollone, söz konusu gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada, “Her şeyin önümüzdeki yılın başında, hatta çok erken bir tarihte tamamlanmasını umuyorum. Mevzuatın yürürlüğe girmesine ihtiyacımız var ve bundan sonra dijital Euro’yu başlatmak için iki ila üç yıl yeterli olacaktır” dedi. Bu açıklamalar, dijital euronun 2027–2028 yılları arasında Avrupa genelinde aktif bir şekilde kullanılmaya başlanabileceği konusunda önemli bir işaret oluşturdu. Banknotların yerini alacak olan bu adım, müşterilerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ödeme yapabilmelerine olanak sağlayacak.

DİJİTAL EURO İLE ÖDEME SÜRECİ

Dijital euro ile ödeme yapan tüketiciler, Visa ya da Mastercard gibi kartlarla yapılan ödemelerin aksine, merkez bankası üzerinde doğrudan hak iddia edebilecek. Fonların işlev ve güvenlik açısından nakit paraya benzer bir düzende olacağı ifade ediliyor. Bu gelişmeler, Avrupa’daki ödeme sistemlerinde önemli bir dönüşümü beraberinde getirebilir.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Ogm İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı!

Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında 69 işçi almak için ilana çıktı; 63 geçici, 6 sürekli pozisyon için başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı.
Spor

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’A 750.000 TL CEZA

PFDK, Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti cezası ile 750 bin TL para cezası uyguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.