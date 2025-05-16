Dijital Euro Banknotları Geçersiz Kılacak

Cüzdanlarımızdaki nakit paralar, yerini Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) planladığı dijital euro ile değiştirmeye hazırlanıyor. Artık yalnızca dijital ortamda göreceğimiz, fiziksel bir karşılığı olmayan fakat tam anlamıyla resmi bir para birimi olan Dijital Euro, gündeme geliyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, dijital euronun hayata geçmesi için gerekli siyasi kararların 2026’nın başında tamamlanmayı hedeflediğini bildirdi.

MEVCUT YASAL SÜREÇLERİN ÖNEMİ

Cipollone, söz konusu gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada, “Her şeyin önümüzdeki yılın başında, hatta çok erken bir tarihte tamamlanmasını umuyorum. Mevzuatın yürürlüğe girmesine ihtiyacımız var ve bundan sonra dijital Euro’yu başlatmak için iki ila üç yıl yeterli olacaktır” dedi. Bu açıklamalar, dijital euronun 2027–2028 yılları arasında Avrupa genelinde aktif bir şekilde kullanılmaya başlanabileceği konusunda önemli bir işaret oluşturdu. Banknotların yerini alacak olan bu adım, müşterilerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ödeme yapabilmelerine olanak sağlayacak.

DİJİTAL EURO İLE ÖDEME SÜRECİ

Dijital euro ile ödeme yapan tüketiciler, Visa ya da Mastercard gibi kartlarla yapılan ödemelerin aksine, merkez bankası üzerinde doğrudan hak iddia edebilecek. Fonların işlev ve güvenlik açısından nakit paraya benzer bir düzende olacağı ifade ediliyor. Bu gelişmeler, Avrupa’daki ödeme sistemlerinde önemli bir dönüşümü beraberinde getirebilir.