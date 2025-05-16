Dijital Euro Geliyor, Banknotlar Tarihe Karışıyor!

DİJİTAL EURO’YA GEÇİŞ HAZIRLIĞI

Cüzdanlarımızda bulunan madeni paralar ve banknotlar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) geliştirmeyi planladığı dijital euro ile yer değiştirmeye hazırlanıyor. Fiziksel karşılığı olmayan ama resmi bir para birimi olacak dijital euro, artık yalnızca ekranlarımızda yer alacak. Avrupa Merkez Bankası’nın Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, dijital euronun hayata geçirilmesi için gerekli siyasi kararların 2026’nın başında tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Cipollone, bu adım hakkında yaptığı yorumda, yasal süreçlerin önemine dikkat çekerek, “Her şeyin önümüzdeki yılın başında, hatta çok erken bir tarihte tamamlanmasını umuyorum. Mevzuatın yürürlüğe girmesine ihtiyacımız var ve bundan sonra dijital Euro’yu başlatmak için iki ila üç yıl yeterli olacaktır” şeklinde konuştu. Bu ifadelerle birlikte, dijital euronun 2027-2028 yılları arasında Avrupa genelinde kullanılmaya başlanabileceği belirginleşti. Artık banknotların tarihe karışacağı bu geçiş ile birlikte kullanıcıların hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ödemelerini doğrudan gerçekleştirebileceği de vurgulandı.

DİJİTAL EURO İLE ÖDEME SİSTEMİ

Dijital euro, Visa ya da Mastercard gibi kartlarla yapılan ödemelerin dışında, tüketicilerin merkez bankası üzerinde doğrudan hak iddia edebileceği bir sistem sunuyor. Bu yöntemle yapılan ödemelerin, işlev ve güvenlik açısından nakit paraya benzer özellikler taşıması bekleniyor.