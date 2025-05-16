Dijital Euro, Para Birimini Değiştirecek

Cüzdanlarımızdaki fiziksel madeni paralar ve banknotlar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) geliştirmeyi hedeflediği dijital euro ile değişmeye hazırlanıyor. Fiziksel karşılığı olmayan ancak resmi bir para birimi olarak karşımıza çıkacak dijital euro, artık yalnızca ekranlarda var olacak. Avrupa Merkez Bankası’nın Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, yaptığı son açıklamada, dijital euronun hayata geçmesi için gereken siyasi kararların 2026’nın başında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

MEVZUATIN TAMAMLANMASI

Cipollone, bu konuyla ilgili olarak, “Her şeyin önümüzdeki yılın başında, hatta çok erken bir tarihte tamamlanmasını umuyorum. Mevzuatın yürürlüğe girmesine ihtiyacımız var ve bundan sonra dijital euro’yu başlatmak için iki ila üç yıl yeterli olacaktır” dedi. Bu açıklamayla, dijital euronun 2027-2028 yılları arasında Avrupa genelinde kullanılmaya başlayabileceği netleşti. Banknotların ortadan kalkacağı bu süreçle birlikte, müşterilerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ödemeleri doğrudan yapabilme imkanı bulacağı belirtildi.

DİJİTAL EURO’NUN KULLANIMI

Visa ve Mastercard gibi kartlarla yapılan ödemelere karşılık, dijital euro ile ödeme yapan kullanıcılar, merkez bankası üzerinde doğrudan hak iddia edebilecek. Ayrıca, bu sistem sayesinde fonların işlevsellik ve güvenlik açısından nakit paraya benzer bir yapı sergileyeceği ifade ediliyor.