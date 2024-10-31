“Dijital Merkez Taraklı’da Yarının Köyleri Açıldı”

DİJİTAL MERKEZ HİZMETE GİRDİ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Trendyol iş birliği ile hayata geçirilen “Yarının Köyleri” projesi çerçevesinde Sakarya-Taraklı’da yeni bir dijital merkez faaliyete geçti. E-ticaret platformu Trendyol ve UNDP’nin birlikte yürüttüğü kırsal kalkınma projelerinin üçüncüsü olan bu merkez, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yerel katkılarıyla Taraklı’da açıldı. Proje, teknoloji olanaklarını köylere ulaştırarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi ve kültürel değerlerin korunması temel hedefleriyle kırsal kalkınmayı destekliyor. Dijital merkezler, başta çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireyler olmak üzere birçok kişi için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Böylece yerelde üretilen ürünlerin, zanaat eserlerinin ve el emeği ürünlerin, doğrudan yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerle buluşması sağlanıyor.

YENİ MERKEZLER AÇILIYOR

Yarının Köyleri projesinin ilk dijital merkezi Aralık 2023’te Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Köyü’nde hizmete girdi, ikinci merkez ise Mayıs 2024’te İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış Köyü’nde açılacak. Sakarya-Taraklı merkezi ardından Diyarbakır ve Hatay’da belirlenen köylerde de dijital merkezlerin kurulması için çalışmalar devam ediyor. Projenin 2028 yılının sonuna kadar dijital merkez sayısının 10’a ulaşması ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşması hedefleniyor. Proje tamamlandığında belirlenen illerde yeni e-ticaret girişimcisi oranının ise yüzde 60 artması bekleniyor.

AÇIKLAMALAR VE BEKLENTİLER

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, bu merkezlerin toplumun tüm üyelerine dijital beceriler kazandıracağını ve yerel ürünler için küresel pazarları açarak yereldeki gelirleri destekleyeceğini belirtti. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da, “Yarının Köyleri projesi ile üreticilerimiz teknolojiyi daha etkin kullanarak üretimde verimliliği ve yeni pazarlara erişimini artırırken, kültürel değerlerimizin korunup tanıtılması da sağlanacak” ifadelerini kullanarak projenin olumlu etkilerini vurguladı. Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz ise, projenin kapsamlı yerel kalkınma arzusu doğrultusunda pek çok ürünün pazarlanmasına destek sağlayacaklarını söyledi.

AKILLI TARIM UYGULAMALARI

Yarının Köyleri projesi kapsamındaki Taraklı bölgesi, akıllı tarım uygulamaları ile tanışacak. Köyde dijital tarım ekipmanlarının kurulması planlanıyor. İklim ve açık hava istasyonları, toprak nemi ölçüm istasyonları ve pompa otomasyon cihazları gibi sistemlerle tarımsal verim artırılacak. Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, yerel ürün kalitesinin artırılması ve doğanın korunması hedefleniyor. Yerel tarım ürünleri ve zanaat ürünleri gibi potansiyeli yüksek ürünlerin tespiti için Yarının Köyleri Taraklı Yol Haritası, bölgedeki paydaşların katkıları ile oluşturuldu.

EĞİTİM VE DESTEK HİZMETLERİ

Proje, köylülerin ürettiği ürünlerin dijital dünyada tüketicilerle buluşmasını sağlamak amacıyla Dijital Merkez’de katma değerli ürün dönüşüm süreçlerine destek sunmayı hedefliyor. Eğitimler, kooperatifler ve üretici birlikleri başta olmak üzere tüm üreticilere e-ticaret, e-ihracat, ürün geliştirme ve markalaşma gibi konularda fiziksel ve çevrimiçi eğitimler sunulacak. Tüm bu hizmetlerden çevre köylerden gelen katılımcılar da faydalanabilecek. Dijital merkezlerde eğitim salonları, bilgisayarlar, 3D yazıcılar, robotik ve kodlama setleri ile fotoğraf stüdyoları bulunuyor. Ortaokul öğrencileri, dijital becerilerini geliştirmek için robotik ve kodlama eğitimleri alabilecek.