Dijital Müzik Davasında Sibel Can Kazandı

DAVA SONUCUNUN AÇIKLANMASI

Sibel Can, kendisinin okuduğu 83 şarkıyı izinsiz olarak dijital platformlarda yayınladığını iddia ettiği iki büyük müzik şirketine karşı açtığı davanın sonucunu öğrendi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde başlattığı davada, “Sibel Can-Türk Sanat Müziği” albümündeki 12 eserin Raks Müzik tarafından izinsiz ve hukuka aykırı olarak kullanıldığını belirtiyor. Bu süreçte ünlü sanatçının avukatı Ergin Akçay, mahkemeye sunduğu belgede “Raks Müzik şirketinin bu eylemi nedeniyle müvekkil, telafisi imkânsız maddi ve manevi zarara uğramıştır. Davaya konu izinsiz kullanımın ve haksız tecavüzün durdurulmasını, önlenmesini ve ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Eserlerin dijital müzik platformlarında kullanılmasının ve umuma iletilmesinin yasaklanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

BİLİRKİŞİ KARARIDIR

Mahkeme, dava dosyasını bilirkişiye iletti ve bilirkişi raporunda, “Davaya konu albümde yer alan eserler üzerinde Sibel Can’ın hak sahibi olduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu albümün yapıldığı tarihte Sibel Can, dijital iletim hakkını Raks Müzik’e devretmemiştir” denildi. Yaklaşık 2 yıl süren dava sürecinin ardından, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Sibel Can’ı haklı buldu. Mahkeme, Raks Müzik’in bu eserler üzerindeki haksız tecavüzünün önlenmesine ve durdurulmasına karar verdi. Ayrıca firmanın eserleri dijital müzik platformlarında kullanmasının yasaklanmasını da hükme bağladı.