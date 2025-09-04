Dijital Türk Lirası Dönemi Başlıyor!

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YENİ BİR EŞİK

Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi, ikinci faz çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Geleneksel paranın ötesine geçerek, ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen bu proje, finansal altyapının geleceğine yön verecek adımlar arasında gösteriliyor. Diğer ülkelerde de dijital para birimlerine yönelik sıkı çalışmalar sürerken, Türkiye’nin bu alanda attığı kararlı adımlar, küresel rekabet açısından önemli bir yere sahip.

YENİ NESİL ÖDEME DENEYİMİ HEDEFİ

TCMB, yaptığı açıklamada, bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerini projeye katılmaya davet ederek, özel sektörün bu dönüşüm sürecine dâhil edilmesini amaçlıyor. Geliştirilecek proje önerileriyle dijital para ekosistemine katılacak kuruluşlar, sadece finans sektöründe değil, günlük yaşamda ödeme alışkanlıklarını da köklü bir şekilde değiştirecek bir sürecin parçası haline geliyor. Dijital Türk Lirası’nın devreye girmesiyle birlikte, kullanıcılar güvenlik ve hız açısından yeni nesil bir ödeme deneyimi ile tanışacak.

KATILIM ÇAĞRISI VE FIRSATLAR

TCMB, mevcut ödeme altyapılarını tamamlayıcı bir çözüm olarak Dijital Türk Lirası’nın uygulanabilirliğini test etmeyi amaçlıyor. İlk fazdaki başarılı pilot uygulamalarından sonra, yayımlanan Birinci Faz Değerlendirme Raporu ile ikinci faza geçiş yapılmıştı. Bu çerçevede, bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketleri, belirlenen kategoriler doğrultusunda proje geliştirme fırsatına sahip. Başvurular jetonlaştırma, programlanabilir ödemeler, kullanıcı egemen kimlik, mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirlik ve makineler arası ödemeler gibi alanlarda yapılabiliyor.