Dijital Türk Lirası Dönemi Başlıyor!

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU

Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde yeni bir aşamaya geçmekte. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi için ikinci faz çalışmaları hız kazanıyor. Bu proje, geleneksel parayı aşarak ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyor ve finansal altyapının geleceğini şekillendiren önemli adımlar arasında yer alıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde dijital para birimlerine yönelik önemli çalışmalar sürerken, Türkiye’nin bu alandaki kararlı adımları küresel rekabet açısından da ciddi bir değer taşıyor.

YENİ NESİL ÖDEME SİSTEMİ

TCMB, yaptığı açıklamada bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerini projeye katılmaya davet ederek özel sektörün dinamizmini bu dönüşüm sürecine dahil etmeyi hedefliyor. Hazırlanacak proje önerileri ile dijital para ekosistemine katılacak olan kuruluşlar, finans sektöründe değil, günlük yaşamda ödeme alışkanlıklarını da köklü biçimde değiştiren bir sürecin parçası olacak. Dijital Türk Lirası’nın uygulamaya girmesi ile birlikte hem güvenlik hem de hız açısından yeni nesil bir ödeme deneyimi kullanıcılarla bir araya gelecek.

PROJELER İÇİN DAVET

TCMB, mevcut ödeme altyapılarını tamamlayıcı bir çözüm olarak Dijital Türk Lirası’nın uygulanabilirliğini test etmeyi amaçlıyor. İlk aşamada gerçekleştirilen pilot uygulamalarda başarılı ödeme işlemleri yapılmış olup, daha sonra yayımlanan Birinci Faz Değerlendirme Raporu ile ikinci aşamaya geçiş yapılmıştı. Bu çerçevede, merkez bankası bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını belirlenen kriterlere uygun proje geliştirmeye davet ediyor. Başvurular, jetonlaştırma, programlanabilir ödemeler, kullanıcı egemen kimlik, mevcut sistemlerle entegrasyon ve makineler arası ödemeler gibi alanlarda kabul edilecek.