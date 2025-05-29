Dijitalleşme Dönemi Elektrik Sayaçlarında Başladı

DİJİTALLEŞMEDE YENİ ADIM

Enerji sektöründeki dijitalleşme ilerlemeleri her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Plan-S ve Adm Elektrik iş birliği ile gerçekleştirilen yeni sistem öne çıktı. Dijitalleşme çabaları hız kesmeden sürerken, yerli uydu şirketi Plan-S, enerji altyapısını uydu teknolojileriyle bir araya getirerek, Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım firmalarından Adm Elektrik ile uydu tabanlı elektrik sayaç okuma sistemini devreye aldı. Bu dikkat çekici iş birliği sayesinde, eski tip sayaçlar yerini alacak uydu destekli yeni nesil sayaç okuma sistemiyle, veriler artık uzaydan merkeze taşınacak.

PİLOT UYGULAMALARA GEÇİLDİ

Türkiye, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında önemli bir adım daha atarak, elektrik sayaçlarının manuel okuma dönemini sona erdirmeyi hedefleyen yenilikçi bir projeyi Muğla’nın ilçelerinde hayata geçirdi. Bu projeyle, elektrik tüketim verimleri daha hızlı ve doğru bir biçimde okunabilecek.