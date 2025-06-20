Dilan Polat’ın Korumasına Saldırı Oldu! 69 Gözaltı Gerçekleşti

İSTANBUL’DA EL BOMBALI SALDIRAN ÇETE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de bir müzikhole el bombalı saldırı gerçekleştiren şüphelilerin izini sürmeye başladı. Yapılan incelemelerde saldırıyı düzenleyen kişilerin, “Gündoğmuşlar” olarak bilinen organize suç örgütünün üyeleri olduğu tespit edildi.

15 TAHLİLDE BULUNDULAR

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, aynı çete mensuplarının Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sarıyer’de toplamda 15 farklı eyleme katıldıkları belirlendi. Ekipler, bu bilgileri doğruladıktan sonra şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

DİLAN POLAT’IN KORUMASINA SALDIRI

Diğer yandan, Ümraniye’deki bir hastanede tedavi gören Dilan Polat’ın korumasına yönelik silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırının ardından organize suçlarla mücadele ekipleri, olaya dair detaylı incelemelere başladı. Saldırının azmettiricisinin Yunanistan’da gözaltına alınıp serbest bırakılan “Daltonlar” çetesi liderlerinden Bünyamin Yıkar olduğu tespit edildi. Saldırı sonrası 30 saat içerisinde olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

69 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, 3 ayrı operasyonda toplamda 69 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 111 ruhsatsız tabanca, 112 şarjör, 5 susturucu, 85 farklı çaplarda fişek ve 1.007 silah mekanizması ele geçirildi. Şüphelilerden 29’unun hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor, adliyeye sevk edilen 2 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklamalar sonucunda 38 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, emniyette sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılım sağladı.