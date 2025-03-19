Dilek ve Mehmet’den Açıklamalar Geldi

İMAMOĞLU AİLESİ SÜRECİ DEĞERLENDİRİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, süreçle ilgili NOW Tv’ye açıklamalarda bulundu. Dilek İmamoğlu, “Herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Ekrem beyin hazırlanma süreci, biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var. Her şeye rağmen onu evde tutamadım. Onu hazırladım yolladım” dedi. “Gelen arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi çok kibar, nazik bir şekilde görevlerini yerine getirdiler. 7.30 gibi evden ayrıldılar. Ekrem beyle konuştular, avukatıyla birlikte o süreci çok ayrıntılı bilmiyorum ama. Ortada dolanan bir sürü kirli bilgiler var. Tam bilemiyorum ama avukatıyla birlikte konuştular. Artık her şeyi bekler hale geldik. Dün usulsüz bir şekilde diploma iptali gerçekleşti. Çok enteresan günlerden geçiyoruz, çok korkunç. Dünyada bunu kime sorarsanız sorun, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyler. Bu saçmalığın ötesi… Bekliyor muyduk böyle bir süreç, kağıt üzerinde halen bir hukuk devletiyiz olmaz diyoruz ama oluyor.”

HUKUKSUZLUKLARA TEPKİ

Dilek İmamoğlu, ‘Terör suçlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Böyle bir şeye gülünür sadece. Böyle bir şey mümkün değil, olamaz. 20 gündür 3-5 kişi, sosyal medyayı altını üstüne getirdi, tamamen büyük bir iftira. Bizim birbirimizden sakladığımız, çalışma arkadaşlarımızdan sakladığımız hiçbir şey yok. Biz şeffafız… Biz hayatımızı ortada yaşadığımız için kendini milletine emanet ediyor. Bu kadar adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında kimse susmayacak. Bir anne olarak sorumluluklarım var, çocuklarımın psikolojisini sağlam tutmak adına. Ama şükürler olsun ki çocuklarım çok güçlü.”

GELECEKTE DEVRAN DÖNECEK

İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ise bu süreçle ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Kelimeler kifayetsiz, internete giremiyorum, sosyal medya kilitli, hiçbir şeyden haberim yok. İçimden diyorum ki terörist mi almaya geldiniz siz? Bu adam, ülkesi için elinden gelen her şeyi yapan bir insan. Ama bir terörist alır gibi, bu ülkeyi ileride yöneteceğini bildiğiniz insanı alıyorsunuz. Bunlar şeytan gibi, bu devran bir gün dönecek.”