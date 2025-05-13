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Dilenci Kadından Servet Ele Geçirildi

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Çorum Sungurlu Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını sömüren dilencilere karşı denetimlerine devam ediyor. İlçe merkezinde cami ve ana caddelerde gerçekleştirilen kontroller esnasında, dilencilik yaptığı belirlenen Ceylan G. (37) isimli kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

DİLENCİLİK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ceylan G., zabıta amirliğine götürüldü. Yapılan üst aramasında, 50 bin 145 lira nakit para bulundu. Bu paranın dilencilik yoluyla kazanıldığı değerlendiriliyor ve paraya el konuldu. Ayrıca, Ceylan G.’ye idari para cezası uygulandı. İşlemlerin gerçekleştirildiği esnada, Ceylan G.’nin konuşma güçlüğü çektiği gözlemlendi.

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