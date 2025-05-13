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Dilenci Kadının Üzerinden Bulunan Para Şaşırttı

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Çorum Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi hislerini kötüye kullanan dilencilere karşı denetimlerini devam ettiriyor. İlçe merkezi ile cami ve ana caddelerde gerçekleştirilen kontrollerde dilencilik yaptığı belirlenen Ceylan G. (37) isimli kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

DİLENCİLİK YAPAN ŞAHIS YAKALANDI

Zabıta amirliğine götürülen Ceylan G.’nin üst aramasında, toplam 50 bin 145 lira nakit para bulundu. Dilencilik yoluyla kazanıldığı düşünülen bu paraya el konulurken, Ceylan G.’ye idari para cezası uygulandı. İşlemler sırasında Ceylan G.’nin konuşma zorluğu yaşadığı dikkat çekti.

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