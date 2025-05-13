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Dilenci Kadının Üzerinden Nakit Para Bulundu

dilenci-kadinin-uzerinden-nakit-para-bulundu

Çorum Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, manevi duyguları istismar eden dilencilere karşı denetimlerini devam ettiriyor. İlçe merkezinin cami ve ana caddelerinde gerçekleştirilen kontroller sırasında, dilencilik yaptığı belirlenen 37 yaşındaki Ceylan G. zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

DİLENCİLİK FAALİYETİ ÜZERİNE YAPILAN İŞLEMLER

Zabıta amirliğine götürülen Ceylan G.’nin üst aramasında 50 bin 145 lira nakit para bulundu. Bu paranın dilencilik yoluyla elde edildiği değerlendirildiği için el konuldu ve Ceylan G.’ye idari para cezası kesildi. İşlemler sırasında Ceylan G.’nin konuşma güçlüğü çektiği gözlendi.

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