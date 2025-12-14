Dilovası Yangınında Cezalar İçin Müebbet Talepleri Yükseldi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında meydana gelen yangında 7 işçinin yaşamını yitirmesi sebebiyle 16 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, kozmetik firması sahibi kişilerden 4’ünün asli kusurlu olduğu vurgulanıyor. Bu sanıklara “olası kastla öldürme ve yaralamaya sebep olma” suçlaması yöneltildi ve her biri için yedişer kez müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca, iddianamede tesisin ruhsatsız ve kaçak işletildiği, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı ve sigortasız işçilerin çalıştırıldığı hususları da yer alıyor.

İDDİANAMEDEKİ CEZALAR

8 sanığa yönelik olarak “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 5 ila 12 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Diğer 4 kişiye ise “Delil karartma veya soruşturmayı engelleme şüphesi” sebebiyle 6 ay ila 3 yıl arası hapis cezası talep ediliyor.

KAMU PERSONELİ İÇİN YENİ İDDİANAME YOLDA

Bilirkişi raporunda tespit edilen kusurlar nedeniyle Dilovası Belediyesi yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmanın farklı yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasının tamamlandığı, kamu kurum ve kuruluşları yönünden ayrı bir inceleme yapılacağı ve dosyaların birleştirilmesine yönelik ek bir iddianame hazırlanacağı ifade edildi.

OLAYIN DETAYLARI

8 Kasım’da Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ile Şengül Yılmaz (59) hayatta kalamazken, yangında toplamda 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetmişti. Yangınla ilgili soruşturma sürecinde, 11 şüpheliden 7’sinin tutuklandığı, aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu bazı kişilerin görevden uzaklaştırıldığı, fabrikanın sahiplerinden birinin tutulduğu cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.