“Dilruba Kayserilioğlu’nun Cezası Açıklandı”

İZMİR’DE TUTUKLANMA VE İTİRAZ SÜREÇLERİ

İzmir’de gerçekleştirilen bir sokak röportajında Instagram’ın erişime engellenmesi ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos’ta tutuklandı. Kayserilioğlu’na “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları yöneltildi. Avukatı Hüseyin Yıldız, tutukluluk haline itiraz etti, ancak itiraz reddedildi. İkinci bir itirazın ardından, Kayserilioğlu’nun “Hakaret” suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı, fakat yurt dışı yasağı getirildi. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması yüzünden tutukluluğunun devam etmesi sonrasında tekrar bir itirazda bulunuldu. Bu süreçte Kayserilioğlu, 29 Ağustos’ta tahliye edildi.

DAVA SÜRECİ VE MAHKEME KARARLARI

Kayserilioğlu, Türk Ceza Kanunu’nun 216/1 ve 2 ile 218 maddeleri uyarınca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 6 yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kayserilioğlu hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunun oluşmadığına karar vererek beraatına hükmetti. Ancak “Halkın bir kesimini alenen aşağılamak” suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu eylemin basın yayın yoluyla işlendiği kabul edildiği için TCK 218 maddesi gereği cezayı 1/2 oranında artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme, ayrıca iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Kayserilioğlu hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET DAVASINDA VERİLEN CEZA

Dilruba Kayserilioğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu davada da hükmün açıklanması geri bırakıldı.