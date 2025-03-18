Diploması İptal Edilen 28 Kişi Listesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı için önseçim hazırlıkları sırasında “evrakta sahtecilik” soruşturmasıyla ilgili dikkat çekici bir durum ortaya çıktı. İstanbul Üniversitesi, Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi’nden yapılan yatay geçişler üzerine, YÖK raporlarında tespit edilen usulsüzlükleri incelemeye aldı. Okul transferleri sırasında gerçekleşen usulsüzlükler tespit edilince, İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti.

DİPLOMASI İPTAL OLAN İSİMLER

İmamoğlu ile birlikte, aynı dönemde usulsüz geçiş yapan 27 kişinin daha diploması iptal oldu. İptal edilen bu kişilerin isimleri ise şöyle:

– Pembegül Besen

– Naciye Aylin Ataay

– İ. Doğan Yıldırım

– Sinan E. Erdil

– Esra Cansu

– Melikşah Özcan

– Yeşim Özşahin

– Türker Yüksel

– Yonca Erişik

– Hüseyin Kaplan

– Hakan Ulaşan

– Cem Diler

– İrem Kaptan

– Batuhan Tuncay

– Mehmet Hanedar

– İ. Hakkı Müftüoğlu

– Orhan Kuray

– Kenan Külekçi

– Ahmet Kaya

– Cengiz Saloğlu

– Mustafa Kerem Erman

– S. Sedat Köşetaş

– Hayri Kaan Başol

– Fatih Şabaz

– Alkan Cevat Negiş

– Salih Buğra

– Mehmet Timuçin Teçmen

– Banu Yalı

– Burak Ülkeroğlu

– Lerma Taşçı

– Y. Uğur Karaoğlu

– Cenk Bartın

– Aclan Ertan

– Alper Tunga

– Rana Hairawi

– U. Cenk Pehlivan

– Hakan Başaran

– Sevgi Toprak Tunga

– Z. Neval Kanar

– Ekrem İmamoğlu

– M. Okan Kaya

– Cenk Karayel

– Serkan Eran

– Alp Taşkent

– Nur Taşkent

– Ahmet Selim Gusar

– Murat Büyük

– Beysun Yılmaz

– Yelda Eryaman

Yurtdışından Türkçe programına kabul edilen öğrenciler:

– Hande Sutekin

– Melekber Karabulut

Bilkent Üniversitesi’nden:

– Saliha Kıymaz

– Lale Kazımbek

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

İptal edilen diplomaların yer aldığı listede bazı önemli isimlerin bulunduğu dikkat çekti. Bazı ünlü kişi ve ailelerin, babalarının nüfuzunu kullanarak usulsüz geçiş yaptığı iddia edilen bu isimler arasında öne çıkanlar şunlar:

– Sevgi Toprak Tunga (İş insanı Halis Toprak’ın kızı)

– Alper Tunga (İş insanı Halis Toprak’ın damadı)

– Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK üyesi)

– Naciye Aylin Ataay (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör, o dönem İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyeliği yapan İsmail Durak Ataay’ın kızı)

– Mustafa Kerem Erman (Koç/Otakar Genel Müdür Yardımcısı)

– Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

– Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)