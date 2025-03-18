Diploması İptal Edilen İmamoğlu’ndan İlk Açıklama

KIBRIS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİNDEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE GEÇİŞTE ŞAİBE TESPİTİ

Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecinde şaibe tespit edilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan incelemeyle İmamoğlu’nun diploması iptal edildi. Bu sıcak gelişmenin ardından gözler İmamoğlu’nun yapacağı açıklamaya çevrildi.

Gelişmeler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’nin kararına tepki göstererek, bunun hukuksuz olduğunu dile getirdi. Paylaşımında, “İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş yok tek başına!” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiaları ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporda ortaya çıkan tespitler doğrultusunda, resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlattı. İmamoğlu, bu kapsamda ifadesinin alınması için savcılığa davet edildi.

İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla başlatılan resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin soruşturma sürecinde YÖK tarafından hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulü konularındaki işlemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararları ve usulüne uygun bir şekilde yürütülmediği belirtiliyor.