Dış Ticaret Açığı Ağustosta Yüzde 16,7 Düşüşte

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayına ait dış ticaret açığı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bolat’ın verdiği bilgilere göre, ağustos ayında mal ihracatı 21 milyar 795 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9’luk bir azalma olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda ithalat, yüzde 3,9’luk bir düşüş ile 25 milyar 963 milyon dolara gerileyerek dikkat çekici bir değişim gösteriyor.

İthalat, 11 ay aradan sonra ilk defa bir düşüş kaydetmiş durumda. Dış ticaret açığı ise yüzde 16,7’lik bir azalış ile 4 milyar 168 milyon dolara düştü. Bu rakam, son 46 ay içerisinde kaydedilen en düşük aylık dış ticaret açığı olarak öne çıkıyor.

