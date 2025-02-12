Dış Ticaret Haddi Arıkta Yıllık Arttı

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ ARTILDI

İhracat birim değer endeksi, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 oranında artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ait dış ticaret endekslerini duyurdu. Endekse göre, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 8,3 artış yaşandı. Ham maddelerde (yakıt harici) ise bu artış yüzde 7,6 olurken, yakıt fiyatlarında yüzde 5,9 oranında bir azalma görüldü. İmalat sanayi (gıda, içecek, tütün dışı) ise yüzde 0,3 oranında azalmış durumda.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ DE ARTTI

Aralık ayında ihracat miktar endeksi, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında bir artış kaydetti. Ancak gıda, içecek ve tütün sektörlerinde bu endeks yüzde 7,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3 ve yakıtlarda yüzde 8,0 azalma ile karşılaştı. Fakat imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün dışı) bir artış söz konusu olup, bu oran yüzde 4,8 olarak belirlendi.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜKSELDİ

İthalat birim değer endeksi, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 oranında arttı. Bu endeks, gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 5,0 artış kaydederken, yakıtlarda yüzde 4,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün dışı) ise yüzde 3,6 azalma yaşandı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 oranında artış gösterdi. Endekse göre, gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 5,5 azalma, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,3 artış görüldü. Yakıt ürünlerinde ise yüzde 6,9’luk bir artış yaşanırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün dışı) bu artış oranı yüzde 18,0 oldu.

MEVSİM ETKİLERİ ARINDIRILDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi, 2024 Kasım ayında 151,4 iken, 2024 Aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 156,2 oldu. Buna karşın, takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2023 yılı Aralık ayında 170,3 olan ihracat miktar endeksi, 2024 yılı Aralık ayında yüzde 2,8 azalarak 165,5’e geriledi.

MEVSİM ETKİLERİ ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDİKSI YÜKSELDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 126,3 seviyesindeyken, 2024 Aralık ayında yüzde 1,6 oranında artarak 128,4’e ulaşmış durumda. Takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi ise, 2023 yılı Aralık ayında 128,3 iken, 2024 yılı Aralık ayında yüzde 6,9 oranında artarak 137,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ ARTTI

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2023 yılı Aralık ayında 84,8 iken, 2024 yılı Aralık ayında 0,2 puan artışla 85,0 seviyesine ulaştı.