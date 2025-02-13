Discord Erişim Engeli Kaldırıldı

DİSCORD’A GETİRİLEN ENGEL KALDIRILDI

Sosyal medya platformu Discord’a uygulanan erişim engeli sona erdi. Şiddet içeren görüntülerin sıkça paylaşılmasının ardından Ekim ayında mahkeme kararı ile erişimi engellenmişti. Ancak, son gelişmeler doğrultusunda Discord’a yeniden erişim sağlandı.

EYLÜL’DE YASAKLANMIŞTI

Ankara 1. Sulh Hakimliği tarafından alınan karar ile erişime kapatılan Discord hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasağın uygulanmasından kısa bir süre önce Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından suç unsuru içeren içerikler hakkında adli soruşturmaların başladığını bildirmişti.

Kadına şiddet, cinayet haberlerinin artmasıyla birlikte sosyal medya platformları, özellikle de mesajlaşma uygulamaları emniyet güçlerinin inceleme alanına girmişti. Discord uygulamasında oluşturulan bazı topluluklar, “Dark mizah” adı altında milli ve manevi değerlere ve cinayet, ölüm gibi hassas konulara dair korkunç söylemlerde bulundukları tespit edildi. Ayrıca, Discord’da paylaşılan bir videoda “Şantaj yaparak para kazanıyoruz” diyen kişinin “Kimse bizi durduramaz” şeklindeki ifadeleri de dikkat çekti.