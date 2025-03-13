Dışişleri Bakanı Fidan, Şam’da Görüşmeler Yapacak

YETKİLİLER ŞAM’DA TEMASLARDA BULUNDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Bu ziyarette Bakan Fidan’ın, SDG’nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesiyle birlikte Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştireceği bildiriliyor.

GÖRÜŞME GÜNDEMİ

Görüşmede, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında yaşanan çatışmaların da gündeme geleceği ifade ediliyor. Bu durum, bölgedeki gelişmelere ilişkin önemli bilgiler sunacak gibi görünmekte. Gerçekleşecek bu görüşmeler, Suriye’deki güncel durumu anlamak açısından kritik bir rol oynayabilir.