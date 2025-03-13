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Dışişleri Bakanı Fidan Şam’ı Ziyaret Etti

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TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI

Türkiye, Suriye’deki gelişmeleri dikkatlice takip ediyor. Suriye’nin yeni dönemin şekillendirilmesinde Türkiye, yanında yer alarak bölgedeki etkisini gün geçtikçe artırıyor. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da çeşitli temaslarda bulunmak üzere bir araya geldi.

KUZEY SURİYE’DE ÖNEMLİ ANLAŞMA

Şam ziyareti, Kuzey Suriye’de uzun süre PKK’nın uzantısı olarak öne çıkan SDG’nin Suriye hükümetiyle bir anlaşma gerçekleştirmesinin ardından yapılıyor. Bu durum, dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, “Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden” bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

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