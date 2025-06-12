Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GAZZE’DE ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre, bu görüşmede Gazze’deki mevcut durum değerlendirildi ve ateşkes sağlanması için yürütülen çabalar üzerinde duruldu. Ayrıca, önümüzdeki süreçte Filistin konusundaki toplantılar ile 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul’da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın hazırlıkları da görüşüldü.