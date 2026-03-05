Dışişleri Bakanı Fidan Ve Rubio Görüşmesi Gerçekleşti

disisleri-bakani-fidan-ve-rubio-gorusmesi-gerceklesti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından alınan verilere göre, bu görüşmede bölgedeki güncel durum ele alındı ve Türk hava sahasına yönelen, etkisiz hale getirilen füze hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz’de bulunan NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hakan Fidan ve Marco Rubio Görüşmesi İle Güncel Durum Ele Alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li yetkilisi Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gelişmeleri ve etkisiz hale getirilen bir füzenin durumunu görüştü.
Gündem

Fenerbahçe Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu'ndaki 4. maçında Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Gündem

Emekli Maaş Promosyonlarında Yeni Rekabet Başladı

Emekli maaşlarına ilişkin güncellenen banka promosyonları, Mart'tan itibaren tartışma konusu oldu. Kamu ve özel bankaların yeni ücret ve kampanyaları merakla araştırılıyor.
Gündem

Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 4-1 Yenerek Lider Çıktı

Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki mücadelesinde Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Gündem

Galatasaraylı Oyuncuların Lüks Araçları Göz Dolduruyor

Galatasaray futbolcularının antrenmana özel araçlarıyla geldiği ve kullandıkları lüks otomobillerin merak uyandırdığı bildirildi. Bu durum, kulüp taraftarları arasında ilgiyle takip ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.