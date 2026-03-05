Dışişleri Bakanı Fidan Ve Rubio Görüşmesi Gerçekleşti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından alınan verilere göre, bu görüşmede bölgedeki güncel durum ele alındı ve Türk hava sahasına yönelen, etkisiz hale getirilen füze hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz’de bulunan NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.