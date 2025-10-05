Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Al Sani İle Görüştü

disisleri-bakani-hakan-fidan-al-sani-ile-gorustu

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasına dair konular ele alındı.

8 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

Görüşmeden önce, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına yönelik Hamas’tan gelen yanıtın ardından Türkiye’nin de dahil olduğu 8 ülkeden ortak bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, “Hamas’ın tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz.” sözleri yer aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Fidan, Al Sani ile Görüşme Yaptı

Türkiye, Gazze için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Gündem

Türkiye Genelinde Gazze Destek Yürüyüşleri Gerçekleşti

İsrail'in Gazze saldırıları Türkiye'de büyük tepkilere yol açtı. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen yürüyüşlerde binlerce kişi, Gazze'ye destek vererek saldırıları kınadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.