Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Al Sani İle Görüştü

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasına dair konular ele alındı.

8 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

Görüşmeden önce, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına yönelik Hamas’tan gelen yanıtın ardından Türkiye’nin de dahil olduğu 8 ülkeden ortak bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, “Hamas’ın tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz.” sözleri yer aldı.