Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda’ya ziyaret

HAKAN FİDAN’IN İRLANDA ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Ağustos tarihlerinde İrlanda’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu, Fidan’ın İrlanda’ya yaptığı ilk resmi ziyaret olacak. Ziyaret döneminde Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Ticaret ile Savunma Bakanı Simon Harris ile görüşmeler yapacak. İki bakan, son kez 20 Şubat’ta Johannesburg’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında bir araya gelmişti.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR VE HİBE ANLAŞMALARI

Bakan Fidan’ın görüşmelerde Türkiye-İrlanda ikili ilişkilerinin güçlendirilmesine, bölgesel istişarelerin artırılmasına odaklanması bekleniyor. 2026 yılı, diplomatik ilişkilerin tesisinin 75’inci yılı olacağından, karşılıklı üst düzey temasların ve ortak etkinliklerin artırılması da gündemde olacak. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret, ekonomik ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi için yeni iş birliği fırsatları, İrlanda’nın AB Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye-AB ilişkilerinin ileriye taşınması ve SAFE mekanizmasında Türkiye’nin rolünün artırılması konuları da ele alınacak. Savunma sanayii iş birliklerinin geliştirilmesi, Filistin sorunu çerçevesinde iki devletli çözüm üzerine iş birliği ve Ukrayna, Suriye ile İran gibi bölgesel konular üzerinde değerlendirme yapılması öngörülüyor.

TÜRKİYE-İRLANDA İLİŞKİLERİ

Türkiye ile İrlanda arasındaki diplomatik ilişkiler 1951 yılında kurulmuş ve Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliği ise 1973 yılında faaliyete geçmiştir. 2026’da diplomatik ilişkilerin 75’inci yılı kutlanacak. Tarihî açıdan, 1845-1852 yıllarında yaşanan Büyük Kıtlık döneminde, Sultan Abdülmecid’in 1847 yılında gönderdiği nakdi yardım ve üç gemi dolusu gıda yardımı iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir hatıra olarak öne çıkıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde olup, bu rakamın 3 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. İrlanda’nın Türkiye’deki yatırımları ise 1,3 milyar dolar civarındadır. Ayrıca, İrlanda’da yaşayan yaklaşık 13 bin Türk vatandaşı, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor. 2024 yılında, Türkiye’yi ziyaret eden İrlandalı turist sayısının yaklaşık 200 bin olması bekleniyor.

İRLANDA’NIN FİLİSTİN POLİTİKASI

İrlanda, 1980’lerden itibaren bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması için iki devletli çözüm temelinde çaba gösteriyor. 28 Mayıs 2024’te Filistin’i resmen tanıyan İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı davada müdahil olma beyanını iletmişti. Bunun üzerine İsrail, Dublin Büyükelçiliğini kapatmış ve işgal altındaki Filistin topraklarıyla mal ticaretini yasaklayan bir yasa tasarısını haziran ayında yayımlamıştı. Tasarının, yeni yasama yılında parlamentoda görüşülmesi bekleniyor.