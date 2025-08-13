Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG ile sorun yaşıyoruz

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’yi ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada, “Suriye’de yeni bir sayfa açıldı. Yıllardır devam eden kaos ve gözyaşı durdu ve bütün Suriyeliler için, bölge için umut kapısı açıldı. Suriyeliler belli bir tempoyla vatanlarına dönmeye başladılar. Yaptırımlar kalkmaya başladı. Suriye’deki kardeşlerimiz hem bölgedeki devletlerle hem uluslararası aktörlerle ilişki geliştirmeye başladı.” ifadelerini kullandı. Fidan, Lazkiye’deki gelişmeler ve YPG’nin entegrasyon sorunları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL’İN ROLÜNÜ VURGULADI

Bakan Fidan, Süveyda olaylarının ardından Amman’da düzenlenen toplantılara destek verdiklerini belirterek, “Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail. Suriye’de karışıklığın çıkması ve kaotik bir ortam olması İsrail’in kendi ulusal güvenlik parametreleri için bir öncelik haline gelmiş gibi gözüküyor.” dedi. Ayrıca, ortaya çıkabilecek krizlerin önceden analiz edildiğini vurgulayarak, Suriye’nin birliğini bozucu tutumların müsamaha görmemesi gerektiğine dikkat çekti.

KARŞIT POLİTİKALARA DİKKAT ÇEKTİ

Fidan, Suriye’deki kardeşlerin pozitif bir ajandayla hareket edebilmesi için karışıklıkların ortadan kalkması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bölgedeki bazı aktörlerin yapıcı niyet taşımadığını belirterek, “Oyun bozanlar var ve bunların başında da İsrail yönetiminin uyguladığı politikalar geliyor.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin güvenlik taleplerinin önemli olduğunu ve bu taleplerin tatmin edilmediği bir ortamda ilerleme kaydedilemeyeceğini vurguladı.

YPG’YE UYARI YAPTI

YPG/SDG tarafından yapılan açıklamalara da değinen Fidan, bu açıklamaların Suriye’deki durum üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini belirtti. “Ortaya ’10 Mart mutabakatını bu şekilde anlamıyoruz.’ şeklinde bir tablo çıkıyor. Peki sizi ne ilgilendiriyor?” diyerek YPG’nin tavırlarını sorguladı. Türkiye’den, İran’dan ve Avrupa’dan gelen örgüt üyelerinin Suriye’de hala bulunduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE’DEKİ OLUMSUZLUĞA DİKKAT ÇEKTİ

Fidan, Türkiye’deki olumlu değişimden bahsederek, “Biz her zaman için büyük ve stratejik resme baktık.” ifadelerini kullandı. YPG yönetiminin artık zamana oynama politikasını bırakması gerektiğini vurguladı. “Türkiye’de yeni bir ruh, olumlu bir süreç var. Sizlerin orada ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz.” diyerek, Suriye’nin geleceğinin birlikte inşa edilmesi gerektiğini savundu.